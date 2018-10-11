В Азербайджане началась подготовка на клинических базах принятых в медрезидентуру

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась подготовка на клинических базах лиц, принятых в медицинскую резидентуру в 2018/2019 учебном году и прошедших регистрацию в минздраве, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Поступившие в медицинскую резидентуру и прошедшие регистрацию лица должны обратиться в клинические базы, куда они приняты, представив следующие документы: оригинал и копию удостоверения личности; оригинал и копию диплома о высшем базовом медицинском образовании; автобиографию; справку о состоянии здоровья; военный билет (если есть); трудовую книжку (если есть); свидетельство о государственном страховании (если есть); соответствующий документ об изменении фамилии, если она была изменена; одно фото 3х4.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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