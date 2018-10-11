В Азербайджане началась подготовка на клинических базах принятых в медрезидентуру

11 октября 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась подготовка на клинических базах лиц, принятых в медицинскую резидентуру в 2018/2019 учебном году и прошедших регистрацию в минздраве, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Поступившие в медицинскую резидентуру и прошедшие регистрацию лица должны обратиться в клинические базы, куда они приняты, представив следующие документы: оригинал и копию удостоверения личности; оригинал и копию диплома о высшем базовом медицинском образовании; автобиографию; справку о состоянии здоровья; военный билет (если есть); трудовую книжку (если есть); свидетельство о государственном страховании (если есть); соответствующий документ об изменении фамилии, если она была изменена; одно фото 3х4.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане усиливаются меры по профилактике гриппа
Общество 5 октября 14:33
От должности освобожден директор НИИ кардиологии минздрава Азербайджана
Общество 27 сентября 16:50
В Азербайджане обнаружена ВИЧ-инфекция у 105 лиц, вступающих в брак
Общество 12 сентября 17:50
На автотрассе Баку-Огуз попал в аварию автобус с пакистанскими туристами
Происшествия 17 июля 18:12
Вчера солнечный удар в Баку получили 10 человек
Общество 4 июля 16:18
Минздрав о состоянии обратившихся за медпомощью после эвакуации из Бакинского метро
Общество 4 июля 16:08
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Политика 19:10
National Geographic разместил публикацию об азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы
Нагорно-карабахский конфликт 18:58
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Губа-Гонагкенд
Политика 18:56
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Губинском районе
Политика 18:51
В Азербайджане предложено увеличить штрафы за уничтожение зеленых насаждений
Общество 18:44
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилого здания в Губе
Политика 18:37
В Азербайджане за полгода задержано более 60 браконьеров
Происшествия 18:32
Прогнозная цена на нефть в бюджете Казахстана увеличена
Энергетика 18:28
На одной из дорожных развязок в Баку будет обновлена дорожная разметка
Общество 18:19