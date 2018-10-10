Завтра в Баку местами возможны кратковременные дожди

10 октября 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако в отдельных местах возможны кратковременные дожди, юго-восточный ветер вечером сменится северным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются грозовые дожди, ветер восточный.

Температура ночью 12-17, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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