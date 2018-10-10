В Азербайджане растет число операций кесарева сечения

БАКУ /Trend/ - Несмотря на сокращение в Азербайджане общих показателей рождаемости, в стране растет число операций кесарева сечения.

В 2011 году из 175 175 принятых родов лишь в 25 960 случаях была применена операция кесарева сечения.

В Азербайджане в 2012 году операция кесарева сечения было применена в 30 794 случаях из 173 376 принятых родов, в 2013 году - 28 954 из 171 508 принятых родов, в 2014 году - 30 561 из 168 889 принятых родов, в 2015 году - 45 942 из 164 614 принятых родов, в 2016 году - 46 555 из 158 051 принятых родов, в 2017 году - 47 760 из 142 710 принятых родов.

В Азербайджане также увеличилось число операций кесарева сечения на каждые 100 родов. В 2014 году в Азербайджане на каждые 100 родов приходилось 18,1 операций кесарева сечения, в 2015 году - 27,9, в 2016 году - 29,5, в 2017 году – 33,5 операций.

Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова сказала, что в последние годы операции кесарева сечения проводятся из-за наличия рубцов на матке.

Главный неонатолог минздрава, председатель специальной комиссии по совершенствованию неонатологических услуг Рустам Гусейнов сказал Trend, что согласно исследованиям, коэффициент интеллекта детей, рожденных в результате кесарево сечения, проводимого во время срока ниже 39 недели беременности, бывает ниже общей популяции на 6 процентов.

Главный неонатолог добавил, что проведение кесарево сечения раньше полных 38 недель беременности создает большие проблемы для здоровья людей. Это приводит к проблемам у новорожденных в дыхательной, а затем в центральной нервной системе, сердечно-сусудистой системе и в желудочно-кишечном тракте.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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