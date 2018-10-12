В школах Азербайджана будут освобождать от занятий больных гриппом учащихся

12 октября 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Местные отделения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана направили обращения во все средние школы о фильтрации учеников в рамках профилактических мероприятий против гриппа и острых респираторных инфекций.

Об этом в пятницу сказала Trend врач-эпидемиолог отделения воздушно-капельных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Назмийа Брумендфард.

По ее словам, одним из мероприятий, указанных в подписанном министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказе «Об усилении профилактических мероприятий против гриппа и острых респираторных заболеваний в республике в весенне-зимний сезон 2018-2019 года», является проведение медицинского наблюдения в общеобразовательных дошкольных учреждениях с целью предотвращения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

«В средних школах уже началась работа в этом направлении. В том числе это проведение фильтрации учеников в школах. Суть фильтрации в том, чтобы в школу не попадали больные дети. Эта работа проводится с помощью медицинских работников», - добавила Брумендфард.

По ее словам, медсестрам трудно проверять перед началом уроков состояние здоровья всех учеников.

«Поэтому к этой работе мы привлекаем также классных руководителей. Каждый день утром классные руководители должны оценивать состояние здоровья учеников своих классов. Если ученик плохо себя чувствует, чихает, кашляет, то его освобождают от занятий. Или если ученик обращается к медсестре в связи с высокой температурой, медсестра не должна отправлять его обратно в класс после того, как даст таблетку. Такой ученик должен освобождаться от занятий», - сказала врач-эпидемиолог.

Она добавила, что в случае большого числа случаев заражения даны указания городским, районным станциям о проведении в школах дезинфекции.

Брумендфард также сказала, что в настоящее время нет причин для беспокойства в связи со случаями заражения, поэтому пока дезинфекция не проводится.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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