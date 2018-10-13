Информация о ситуации в зоне оползня в Баку будет предоставляться каждые 8 часов - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Ситуация в зоне оползня, произошедшего в поселке Бадамдар в Баку, находится под контролем министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщила Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, сотрудники министерства находятся на месте происшествия.

"Каждые восемь часов со стороны министерства будет предоставляться информация о зоне оползня. Мы предупредим население, организации", - сказала глава пресс-службы.

Начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов в свою очередь сообщил Trend, что активность в динамике оползня продолжается.

"Специалисты министерства работают в зоне оползня в режиме дежурства. Каждый час на территории ведутся наблюдения", - сказал он.

Отметим, что в пятницу днем на склоне у дороги, ведущей на «20-й участок» поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Авотр: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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