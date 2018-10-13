Информация о ситуации в зоне оползня в Баку будет предоставляться каждые 8 часов - минэкологии

13 октября 2018 02:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация в зоне оползня, произошедшего в поселке Бадамдар в Баку, находится под контролем министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщила Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, сотрудники министерства находятся на месте происшествия.

"Каждые восемь часов со стороны министерства будет предоставляться информация о зоне оползня. Мы предупредим население, организации", - сказала глава пресс-службы.

Начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов в свою очередь сообщил Trend, что активность в динамике оползня продолжается.

"Специалисты министерства работают в зоне оползня в режиме дежурства. Каждый час на территории ведутся наблюдения", - сказал он.

Отметим, что в пятницу днем на склоне у дороги, ведущей на «20-й участок» поселка Бадамдар, активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

(Авотр: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Карта территории оползня в Бакинском посёлке представлена в Кабмин (Эксклюзив)
Общество 02:37
ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019 - Гран-при Азербайджана пройдет в апреле
Спорт 12 октября 22:56
В Уганде число жертв схода оползней достигло 40 человек
Другие страны 12 октября 22:51
Две азербайджанские компании приняты на листинг Бакинской фондовой биржи
Бизнес 12 октября 20:04
Эльхан Алескеров: Визит Джона Болтона в Баку указывает на активизацию интересов США на Южном Кавказе
Политика 12 октября 19:49
Экспорт казахстанского риса в Азербайджан бьёт новые рекорды
Экономика 12 октября 19:45
Лента новостей
Карта территории оползня в Бакинском посёлке представлена в Кабмин (Эксклюзив)
Общество 02:37
В Гватемале произошло сильное землетрясение на фоне извержения вулкана
Другие страны 02:33
Болтон назвал вероятные сроки саммита Трампа и Ким Чен Ына
США 02:16
В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек
Другие страны 01:21
Трамп посетит штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана "Майкл"
США 00:48
Сотрудник миссии ООН в ДР Конго заразился лихорадкой Эбола
В мире 00:20
Силы ополчения Нигерии отпустили из своих рядов более 800 детей
Другие страны 12 октября 23:58
Пятеро венесуэльцев погибли, пытаясь сбежать в Колумбию
Другие страны 12 октября 23:31
ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2019 - Гран-при Азербайджана пройдет в апреле
Спорт 12 октября 22:56