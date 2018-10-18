Азербайджан в отчете ВЭФ занял первое место среди стран СНГ по показателю «Охраны интеллектуальной собственности» - Агентство

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в отчете Всемирного экономического форума занимает первое место среди стран СНГ по показателю «Охраны интеллектуальной собственности».

Об этом говорится в комментарии Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана в связи с отчетом о глобальной конкурентоспособности (GCI-2018), изданном Всемирным экономическим форумом на 2018 год.

Отмечается, что в соответствие с обнародованным в отчете рейтингом конкурентоспособности стран, Азербайджан занимает 69 место.

«Подсчет осуществлялся на основе новой методики, значительно отличающейся от ранее применяемой методики. Рейтинг составляется по 12 позициям. Первая позиция – «Институты» весьма важна с точки зрения интеллектуальной собственности. По этой позиции Азербайджан набрал 4,8 балла и занял 36 место (в прошлом году занимал 37 место). По показателю «Охрана интеллектуальной собственности» Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ, и, превышая Армению на 30 ступеней, и Грузию на 54 ступеней, является безоговорочным лидером среди стран Южного Кавказа», - говорится в комментарии Агентства.

Также отмечается, что Россия находится на 85, Украина – на 114 месте по данному показателю.

В Агентстве сообщили, что позиция «Инновации» в определенной степени связана с интеллектуальной собственностью.

«Азербайджан по позиции «Инновация» занимает 71 место, опережая Грузию и Казахстан, находящихся на 85 и 87 местах соответственно. По этой позиции лидируют Российская Федерация (36 место) и Украина (58 место)», - говорится в сообщении Агентства.

В отчете также говорится, что Азербайджан по показателям «заявление по патентам» и «заявление по товарным знакам» занимает 87 и 101 места соответственно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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