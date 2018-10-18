В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)

18 октября 2018 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в четверг состоялось V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, затем был представлен видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященным молодежи.

Проект, реализуемый при организации Центра Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, направлен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа, сохранение его наследия и пропаганде среди молодежи, а также повышение интереса молодого поколения к науке, к просветительским соревнованиям.

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