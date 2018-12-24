Промышленные предприятия будут перенесены за пределы Баку - глава ИВ

24 декабря 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разрабатывается новый генплан Баку, планируется проведение соответствующих мер для уменьшения загруженности города и перенос промышленных предприятий за пределы столицы.

Об этом глава Исполнительной власти Эльдар Азизов сказал, выступая на конференции на тему «Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра», сообщает в понедельник Trend.

Азизов отметил, что за последние 15 лет в Баку была проведена очень большая созидательная работа, полностью изменился облик столицы, она стала городом с современной архитектурой.

Глава ИВ сказал, что Баку всегда занимал большое место в проектах Президента Ильхама Алиева и благодаря проделанной работе Баку стал одним из привлекательных городов мира для инвесторов. За последний год в столицу было вложено 12 миллиардов манатов инвестиций.

Азизов добавил, что с 2005 года промышленное производство в Баку выросло в четыре раза.

Он подчеркнул, что количество автомобилей в столице выросло вдвое, достигнув 663 тысяч.

«Благодаря работе, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в Баку развивается предпринимательство, и если в 2005 году в столице было около 40 отелей, то сейчас эта цифра увеличилась в четыре раза. По числу пятизвездочных отелей Баку занимает первое место среди постсоветстких республик. Только в этом году Баку посетило более двух миллионов туристов, и, согласно прогнозам, эта цифра будет расти», - сказал Азизов

Эльдар Азизов добавил, что последние 15 лет в Баку интенсивно шло строительство.

«Это говорит о развитии Баку. Согласно рейтингам международных агентств, Баку входит в число пяти городов, которые запоминаются туристам благодаря своим архитектурным памятникам», - сказал глава Исполнительной власти.

По его словам, парки, которые закладываются сегодня в Баку, охватывают большие территории, создаются мегапарки.

«Столица Баку стала один из центров культуры, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан и столица Баку добьются больших успехов», - сказал Азизов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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