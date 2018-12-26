Число посетивших Азербайджан туристов выросло на 6%

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2018 года число иностранцев, посетивших Азербайджан, выросло на 6 процентов, или на 151 тысячу человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Таким образом, Азербайджан посетили примерно 2,5 миллиона туристов.

Число туристов, прибывших из России, Грузии и Ближнего Востока, составило 65 процентов от общего числа прибывших в страну в соответствующий период 2018 года.

Традиционно, Пакистан, Индия и Туркменистан остаются основными рынками азиатского, а ОАЭ, Саудовская Аравия и Ирак - Ближневосточного региона.

Число туристов, прибывших из Ирана, являвшегося в 2017 году третьим самым крупным рынком туризма Азербайджана после России и Грузии, в течение января-ноября 2018 года выросло на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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