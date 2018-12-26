Парк дорожной полиции Азербайджана пополнится новыми автомобилями марки Mercedes

26 декабря 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В начале 2019 года парк дорожной полиции пополнится новыми автомобилями марки Mercedes, сказали Trend в среду в Республиканском управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Автомобили переданы отделу материально-технического снабжения МВД. Они оснащены более современной системой iPatrul, что позволяет полностью автоматизировать процесс наблюдения за соблюдением правил дорожного движения.

Если в настоящее время на автомобилях дорожной полиции используется система iPatrul с шестью камерами, то в новой, более современной системе, как сообщалось ранее, будут использоваться девять камер, что даст еще больше преимуществ.

Система iPatrul способна отслеживать движущиеся машины на расстоянии 500 метров, а за 100 метров распознает номера даже в темное время суток. Смарт-система работает как в припаркованном автомобиле, так и во время движения. Камеры обнаруживают самые разные нарушения – замечают водителей, не пристегнутых ремнями безопасности, определяют превышение скорости. Помимо этого, умное устройство позволяет выяснить, не находится ли машина в розыске, не имеются ли неоплаченные штрафы и другие данные.

Собранная информация фиксируется и передается в бортовой компьютер автомобилей дорожной полиции, после чего в отношении водителя составляется электронный протокол.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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