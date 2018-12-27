Госагентство по туризму о ценах на услуги в отелях Азербайджана на Новый год

27 декабря 2018 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туристам, прибывающим в Азербайджан в преддверии Нового года, будут предложены различные пакеты, связанные с проведением в отелях и ресторанах страны торжеств.

Об этом сказал Trend глава отдела по связям с общественностью Государственного агенства по туризму Кянан Гулузаде. По его словам, цены меняются в зависимости от предоставляемых услуг.

«В Баку и регионах в связи с Новым годом будут проведены массовые торжества. Кроме этого в Ассоциации отелей и ресторанов нам сообщили, что в большинстве отелей по случаю Нового года будут организованы шоу-программы, которые будут представлены в виде пакета. Цены меняются в зависимости от вида услуг, категории отелей и, конечно, от разнообразия шоу-программы. Минимальная цена – 40 манатов. Цена самых дорогих шоу-пакетов – более тысячи манатов», - добавил Гулузаде.

По его словам, наблюдается рост потока туристов в Азербайджан и ожидается, что данная тенденция сохранится и в следующем году.

«Согласно официальной статистике, за 11 месяцев этого года число прибывших в страну туристов выросло на шесть процентов. Наши исследования также показывают, что данный рост продолжится на Новый год и в зимние месяцы», - сказал глава отдела.

Отметим, что за в январе-ноябре 2018 года, согласно данным Госкомстата, в Азербайджан прибыли из 195 стран 2 633,5 тысячи иностранцев или лиц без гражданства, что на 6,1 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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