Завтра ночью на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег

27 декабря 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, к ночи в отдельных местах полуострова возможен небольшой дождь с мокрым снегом, порывистый северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных местах ливневый, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами туман. Порывистый западный ветер местами усилится.

Ночью 0-5, днем 6-10 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 2-5 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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