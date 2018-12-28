В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог

28 декабря 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019-2021 годах будет создана единая электронно-аналитическая информационная база по безопасности дорожного движения.

Об этом говорится в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева 27 декабря 2018 года, сообщает в пятницу Trend.

Кроме того, в 2019-2020 годах в Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог, скоординированная с Системой глобального позиционирования (GPS), система интеллектуального управления транспортом будет приведена в соответствие с единой электронно-аналитической информационной базой. Также будут созданы карта по расположению светофоров, дорожных знаков, железнодорожных переездов, интерактивная карта аварийных участков дорог, информационно-статистическая база о транспортных средствах, ввезенных в страну или зарегистрированных в Азербайджане, а также о временно ввезенных транспортных средствах и их владельцах и пользователях, лицах, получивших водительские права в Азербайджане или за рубежом (в случае использования в Азербайджане).

Госпрограмма предусматривает создание электронно-информационных баз «Дорожно-транспортные происшествия», об альтернативных автомобильных дорогах в Азербайджане, предлагаемых вместо дорог, на которых временно ограничено движение транспортных средств, электронного портала «Межорганизационная координация во время проектирования, строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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