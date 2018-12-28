Назначен начальник Управления образования Баку (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:20)

БАКУ /Trend/ - Начальником Управления образования Баку назначен Рашад Тагиев, работавший ранее заместителем. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Об этом сообщил Trend завсектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов.

Отметим, что Рашад Тагиев родился в 1981 году. Окончил юридический факультет Бакинского госуниверситета, затем получил степень магистра в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В 2003-2007 годах работал на различных должностях в министерстве экономического развития Азербайджана.

В 2007-2013 годах работал в ООО "Ata Konsaltinq" и ООО "Konsaltinq-AZ".

В 2013-2015 годах был завсектором по человеческим ресурсам Управления образования Баку, в 2015-2018 годах – замначальника управления.

Также согласно приказу министра образования завсектором информационного обеспечения Управления образования Баку Ильхама Абдуллаева назначена заместителем начальника управления.

Отметим, что Ильхама Абдуллаева родилась в 1977 году, окончила механико-математический факультет Бакинского государственного университета.

С 2000-го по 2011 год Абдуллаева работала учителем математики в полной средней школе № 285 Баку, в 2011-2014 годах - заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 261, в 2014-2015 годах - главным консультантом отдела Управления информатизации системы образования при министерстве образования.

В 2015-2018 годах занимала должность завсектором информационного обеспечения Управления образования Баку.

Награждена медалью "Терегги".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова, Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.