"Азерсу" о проседании дороги на бакинском проспекте

3 января 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» устанавливает причины проседания дороги на проспекте Нобеля в Баку, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, проседание дороги на данной территории не связано с линиями водоснабжения и канализации.

«Проседание дороги не связано с утечками в линиях водоснабжения и канализации ОАО «Азерсу». В настоящее время там работают две группы наших специалистов. Одна – это георадарная группа, которая занимается изучением уровня подземных вод и состава грунта. Вторая группа проводит инъекцию скважины коллектора «Сахиль», чтобы грунтовые воды не поступали в эту скважину», - отметил Джабраиллы.

Джабраиллы добавил, что специалисты «Азерсу» проверили линии водоснабжения и канализации, проходящие через проспект Нобеля, и не обнаружили утечки.

«Наоборот, в нашем коллекторе скапливаются грунтовые воды, из-за чего возможны проседания почвы на участке», - сказал глава пресс-службы ОАО.

Напомним, что в прошлом месяце на проспекте Нобеля, перед территорией бывшего НПЗ «Азернефтяг» произошло проседание дороги. Сообщалось, что причиной проседания была утечка воды.

Отметим, что проседание перед НПЗ «Азернефтяг» также было в 2014 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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