Угрозы жизни пострадавших в ДТП на Ставрополье азербайджанцев нет

6 января 2019 18:04 (UTC+04:00)

Угрозы жизни пострадавших в результате ДТП в Ставропольском крае, где опрокинулся следовавший из Азербайджана микроавтобус, нет. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщил в воскресенье представитель краевого минздрава.

Ранее со ссылкой на региональный главк МЧС сообщалось, что на автодороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в воскресенье опрокинулся пассажирский микроавтобус Mercedes.

"В больнице в Будённовске сейчас находятся трое взрослых и один ребенок двух лет. У взрослых различные компрессионные переломы, операции делать не надо, угрозы жизни на сегодня нет. У ребенка ничего сложного нет, планируется что завтра его заберет мама, до ее приезда он будет находится в больнице под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девять человек, которых доставили в ЦРБ Левокумского района, от госпитализации отказались. "Всем пострадавшим оказана первичная медпомощь, поступившие в больницу Левокумского района от госпитализации отказались. Если будет необходимость, пока они находятся на территории района, мы готовы их снова принять", - добавил представитель минздрава Ставрополья.

По данным краевого ГИББД, по предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет по ходу движения автомобиля. Все пострадавшие - жители Баку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников
Другие страны 18:08
Азербайджан и страны СНГ обсуждают переход мобильной связи на новую частоту (Эксклюзив)
ИКТ 17:02
Завтра в Баку в основном без осадков, до 11 градусов тепла
Общество 16:08
Трое пострадавших при ДТП в РФ с автобусом из Азербайджана находятся в тяжелом состоянии
Общество 15:13
Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море
Политика 14:13
Эрдоган и Путин в январе проведут переговоры
Турция 14:02
Лента новостей
В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников
Другие страны 18:08
Ташкент и Самарканд может связать еще одна скоростная железная дорога
Узбекистан 17:05
Азербайджан и страны СНГ обсуждают переход мобильной связи на новую частоту (Эксклюзив)
ИКТ 17:02
Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства
Другие страны 16:51
Завтра в Баку в основном без осадков, до 11 градусов тепла
Общество 16:08
В Афганистане при сходе оползня на шахте погибли не менее 30 человек
Другие страны 16:04
Самолет Turkish Airlines выкатился за взлетно-посадочную полосу в украинском аэропорту
Турция 15:38
В США назвали самый популярный новостной канал 2018 года
США 15:19
Трое пострадавших при ДТП в РФ с автобусом из Азербайджана находятся в тяжелом состоянии
Общество 15:13