Угрозы жизни пострадавших в ДТП на Ставрополье азербайджанцев нет

Угрозы жизни пострадавших в результате ДТП в Ставропольском крае, где опрокинулся следовавший из Азербайджана микроавтобус, нет. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщил в воскресенье представитель краевого минздрава.

Ранее со ссылкой на региональный главк МЧС сообщалось, что на автодороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды в воскресенье опрокинулся пассажирский микроавтобус Mercedes.

"В больнице в Будённовске сейчас находятся трое взрослых и один ребенок двух лет. У взрослых различные компрессионные переломы, операции делать не надо, угрозы жизни на сегодня нет. У ребенка ничего сложного нет, планируется что завтра его заберет мама, до ее приезда он будет находится в больнице под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девять человек, которых доставили в ЦРБ Левокумского района, от госпитализации отказались. "Всем пострадавшим оказана первичная медпомощь, поступившие в больницу Левокумского района от госпитализации отказались. Если будет необходимость, пока они находятся на территории района, мы готовы их снова принять", - добавил представитель минздрава Ставрополья.

По данным краевого ГИББД, по предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет по ходу движения автомобиля. Все пострадавшие - жители Баку.

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