На дорогах Азербайджана будут созданы велосипедные дорожки и стоянки

7 января 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На дорогах Азербайджана будут созданы велосипедные дорожки и стоянки. Об этом говорится в Государственной программе по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг.», утвержденной распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года, сообщает в понедельник Trend.

Документ предусматривает определение территорий, где могут быть созданы велосипедные дорожки и велостоянки, в связи с чем будут подготовлены и реализованы соответствующие предложения.

Кроме того, в соответствующих местах на автодорогах, по которым запрещено движение сельскохозяйственного транспорта и транспортных средств технологического назначения, будут созданы параллельные дороги (проезжие полосы) и реализованы другие меры. Также после проведения мониторинга на автодорогах республиканского значения и автомагистралях предусматривается оптимизация числа дорог для прогона скота с территорий, где находятся пастбища и животноводческие хозяйства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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