В Азербайджане пенсии стали назначаться онлайн

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня, более 560 гражданам Азербайджана была отправлена информация о назначении пенсии. Об этом в понедельник сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, на встрече с первым гражданином, которому была назначена пенсия в электронной форме.

"Ранее у граждан были проблемы с подтверждением информации и стажа до 2006 года, из-за чего они могли получать только социальное пособие по старости. Но благодаря изменениям в законодательстве у 19 тысяч граждан появилась возможность получать пенсию, в результате чего их доходы повысились до 48 процентов", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что помимо этого, у 36 тысяч граждан, которым будет назначена пенсия, в сумме пенсии будет увеличение порядка на 30-48 процентов.

"Одной из основных задач, поставленных перед нами главой государства, является систематизация назначения пенсий и доведение контакта между гражданином и чиновником до минимума. С этой целью были подготовлены законопроекты, внесены изменения в закон "О трудовых пенсиях", - сказал Бабаев.

Персональный учёт в стране, как известно, ведется с 2006 года. До этого времени информация была только на бумаге и в трудовых книжках.

Поэтому, по его словам, 25 лет страхового стажа до 2006 года, были автоматически начислены гражданам. "И благодаря этому, стало возможной полная автоматизация назначения пенсий. В день своего рождения, граждане, которые достигли пенсионного возраста [на данный момент пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин - 61 год] получают уведомление в электронной форме или же с ними связываются по телефону", - отметил Бабаев.

Министр труда сказал, что в информации указывается сумма пенсии, а также банк и дата получения пенсионной карты (в течение 15 дней после назначения).

Отметим, что автоматизированное пенсионное назначение не затронет 30 процентов лиц - тех, на личном счете которых с 2006 по первое июля 2018 года не зафиксирован пенсионный капитал, а также госслужащих, военнослужащих, лиц, имеющих особые звания, и лиц других категорий. Однако в 2019 году будет разработано программное обеспечение для автоматизации пенсионного назначения граждан этих категорий.

Пенсия будет назначаться в день, когда вступит в силу право на ее получение, и на один из контактов лица, существующих в системе, посредством SMS поступит информация о назначении и сумме пенсии, а также будут указаны банк и дата получения пенсионной карты. Никакой необходимости в непосредственном обращении гражданина, его физическом участии в назначении пенсии, требовании каких-либо документов не будет. Также, если до первого июля 2018 года на личном счету лиц, достигших возраста для получения трудовой пенсии в 2019-2020 годы, зафиксирован пенсионный капитал (независимо от суммы), то при назначении им трудовой пенсии до первого января 2006 года будет засчитываться 25-летний стаж.

После индексации этого стажа и вышеуказанного пенсионного капитала на основании сформированного общего пенсионного капитала будет назначена пенсия (Если до 2006 года у граждан стаж превышал 25 лет, то будет учитываться их фактический стаж). Это правило будет распространяться только до 2021 года. С этого периода при назначении трудовой пенсии лицам, достигшим установленного законом возраста, льгота по автоматическому начислению 25-летнего стажа будет рассчитываться с уменьшением на год за каждый календарный год. Так, например, в 2021 году автоматически начисляемый период страхового стажа до 2006 года составит уже не 25 лет, а 24 года, в 2022 – 23 года, в 2023 – 22 года и т.д.

В случае назначения лицам трудовой пенсии по инвалидности их стаж до 2006 года будет учитываться как четыре месяца для каждого года трудоспособного возраста (после 15 лет). При назначении трудовой пенсии за потерю кормильца стаж до первого января 2006 года лица, который скончался и не был пенсионером, будет рассчитываться как четыре месяца для каждого года трудоспособного возраста.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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