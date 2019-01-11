В Баку продолжаются меры по повышению безопасности дорожного движения вокруг средних школ

11 января 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает меры по повышению безопасности дорожного движения вокруг средних школ Баку. Об этом сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам глава пресс-службы, обновляются пешеходных "зебры" на дорогах вокруг средних школ.

"В результате обращений граждан и проведенных анализов только за последний месяц были обновлены пешеходные "зебры" поблизости порядка 30 школ. Кроме этого, подготовлен проект по повышению безопасности дорожного движения вокруг школ №7, 8, 18, 23, 46, 160 и Элитарной гимназии. В текущем году в результате реализации соответствующих мер поблизости от перечисленных образовательных учреждений будет улучшено дорожное движение, организована необходимая инфраструктура позволяющая обеспечить безопасность пешеходов, в частности, детей", - сказал Агаев.

Глава пресс-службы отметил, что в настоящее время специалистами БТА проводятся анализы и вокруг других школ.

"Напомним, что аналогичные мероприятия в прошлом году были исполнены в качестве пилотного проекта вокруг средней школы №189-190. Вокруг здания школы максимальная скорость была снижена до 30 километров в час, ликвидирована парковка на некоторых прилегающих улицах, на тротуарах установлены железные перила для безопасности пешеходов, в частности, учащихся. Были организованы новые пешеходные переходы, построены пандусы. Впервые с целью повышения безопасности движения нанесена специальная маркировочная надпись (Осторожно, школа)", - сказал Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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