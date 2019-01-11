В Гирканском национальном парке сделаны фотографии еще одного леопарда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Гирканского национального парка сделаны фотографии еще одного леопарда, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ходе очередного мониторинга, проведенного Общественным объединением IDEA, Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) в рамках восстановления популяции леопардов на территории Гирканского национального парка, посредством фотоловушек сделаны фотографии леопарда.

Отметим, что фотографии леопардов, постоянно фиксируемых на территории Гирканского национального парка, еще раз доказывают, что этот вид постоянно живет в парке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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