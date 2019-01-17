Высота волн на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море достигала 5,3 метра - минэкологии

17 января 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высота волн на месторождении "Гюнешли" в Каспийском море по состоянию на 12:00 часов достигала 5,3 метра, сообщает в четверг Trend со ссылкой на штаб министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и отдельных местах Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 28- 36 метров в секунду.

В большинстве районов республики идут дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура составляет 4 градуса тепла, идет мокрый снег

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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