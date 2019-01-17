Завтра в Баку без осадков, сильный ветер

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сильный северо-западный ветер во второй половине дня будет умеренным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 0 -2, днем – 4 - 6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами осадки, мокрый снег, снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 4-7 тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-4 градусов мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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