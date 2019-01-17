В Сумгайыте скорость ветра достигает 40 м/с – штаб минэкологии

17 января 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и в отдельных местах Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра на 15:00 четверга достигла 30 м/с, в Сумгайыте – 40 м/с, сообщает Trend со ссылкой на штаб министерства экологии и природных ресурсов. Азербайджана.

Как сказали в штабе, высота волн в открытом море достигает 7,5 метра.

В большинстве районов страны идет дождь, в горных и предгорных районах снег.

Сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове два градуса тепла, в горных районах - 1-3 градуса мороза, в предгорных - 0-3 градуса тепла, в низменных районах - 4-6 градусов тепла.

(Автор: Самир Али. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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