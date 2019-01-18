В школах Азербайджана сократится время зимних каникул?

БАКУ /Trend/ - Принятое в Азербайджане решение об отмене занятий в школах 17 и 18 января не означает, что сократится время зимних каникул, сказал в пятницу Trend заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

«Зимние каникулы пройдут с 27 по 31 января, как и предполагалось ранее», - отметил Валехов.

Отметим, что в связи с резким ухудшением погоды 17-18 января во всех учебных учреждениях республики занятия были отменены. В связи с этим были отменены и все другие мероприятия.

Напомним, что в 2018-2019 учебном году будут пятидневные зимние каникулы (7-31 января), для начальных классов дополнительно пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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