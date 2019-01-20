Найдено тело капитана-азербайджанца затонувшего в Черном море сухогруза Volgabalt 214

БАКУ /Trend/ - Найдено тело последнего члена экипажа - капитана затонувшего седьмого января в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун грузового судна Volgabalt 214, плавающего под флагом Панамы.

Как передает Trend со ссылкой на Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которое получило информацию из береговой охраны Турции, сухогруз "НУРС", плавающий под флагом Вануату, обнаружил в 48 милях от порта Туапсе Российской Федерации спасательную лодку с телом на борту, которое относится судну Volgabalt 214.

Отмечается, что найденное тело принадлежит капитану судна - гражданину Азербайджана Турбату Исмаилову.

При крушении сухогруза на борту его было 13 человек. Два члена экипажа судна были гражданами Азербайджана - старший помощник капитана судна Ибрагимов Мамедали Сурхай оглу и капитан судна Исмаилов Турбат Камиль оглу. Оба они погибли.

В судне также были девять граждан Украины, два гражданина России, которые были спасены.

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