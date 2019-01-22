Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в музыкальных школах и школах живописи

22 января 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана обнародовала результаты аудита, проведенного в связи с исполнением бюджета в 2017-2018 годах по Агджабединскому региональному управлению министерства культуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на палату.

Аудит охватил средства в размере 13563,4 тысячи манатов за 2017-2018 годы.

Было установлено, что в связи с созданием министерства культуры на базе министерства культуры и туризма не были внесены соответствующие изменения в положение регионального управления, не были соблюдены требования «Образцового штата административного и обслуживающего персонала детских музыкальных школ, школ искусства и живописи с семи(восьми)летним обучением», утвержденного министерством 30 июня 1993 года.

Также работникам выплачивались зарплаты без соблюдения решения Кабинета министров «Об определении минимальной суммы доплат (коэффициентов), обеспечивающих выплату заработной платы в повышенном размере работникам, работающим в местах с тяжелыми условиями труда и вредных для здоровья местах, а также работающих в местах с неблагоприятными для работы климатическими условиями» и требований «Единого тарифно-квалификационного справочника служебных должностей в культурно-просветительских, туристических учреждениях», утвержденного решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Кроме этого, без соблюдения требований «Учебного плана музыкальных школ, школ искусства и живописи» были тарифицированы лишние учебные часы, выплачена зарплата работникам, находящимся в санатории и за границей, выплачены средства за невыполненные ремонтные работы.

При проведении закупок не соблюдались требования закона «О государственных закупках», «Инструкции по организации и осуществлению процедуры котировок», не был составлен отчет о процедуре закупок, были затрачены лишние средства при приобретении товаров в связи с неправильным определением предполагаемых цен, а также осуществлены неэффективные затраты в результате закупки товаров, не соответствующих функциональной деятельности учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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