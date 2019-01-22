В Азербайджане работники смогли получить задержанные выплаты

22 января 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госслужба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе проведенного по обращениям граждан расследования установила, что работодатели в течение 2018 года задержали выплату средств на общую сумму 149 667 манатов (на 44,8 процента больше, чем в 2017 году), в которую входят зарплата и другие выплаты социального характера.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Были приняты соответствующие меры и обеспечена выплата работникам данных средств со стороны работодателей.

В прошлом году количество трудовых договоров увеличилось на 91,3 тысячи. По факту нарушения трудового законодательства были наложены штрафы в размере 1,3 миллиона манатов, что больше в три раза по сравнению с предыдущим годом. На 13 процентов уменьшилось число погибших в результате несчастных случаев на производстве.

В 2018 году были разработаны проект положения Государственного фонда охраны труда, проект изменений в Трудовой кодекс, началась разработка механизма применения госконтроля над обеспечением трудовых прав и подготовка проекта е-протокола.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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