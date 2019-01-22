В региональных управлениях культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения

22 января 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В региональных управлениях культуры министерства культуры Азербайджана произведены новые назначения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Начальник Агдашского регионального управления культуры Таир Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Приказом министра культуры Абульфаса Гараева на эту должность назначен начальник Агстафинского регионального управления культуры Рамиз Гулиев.

Другим приказом министра на место начальника Агстафинского регионального управления культуры назначен замначальника Агджабединского регионального управления культуры Вугар Гадиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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