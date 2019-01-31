8 работ азербайджанских художников прошли в региональный этап международного конкурса Portrait Now! 2019

БАКУ /Trend/ - Завершился отборочный этап международного конкурса портретного искусства имени пивовара Я. К. Якобсена Portrait Now! 2019, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Carlsberg Azerbaijan.

Среди 810 портретов из семи стран международное жюри выбрало финалистов регионального этапа. Организацией отборочного тура в Азербайджане является компания Carlsberg Azerbaijan, часть Carlsberg Group, в сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана и Государственной Академией Художеств.

Стартовавший в октябре Portrait Now! – международный конкурс для всех ценителей портретистики, призванный привлечь внимание к портретному жанру со стороны как художников, так и широкой публики. В конкурсе ежегодно принимают участие скульпторы, живописцы, графики, а также авторы, работающие с цифровыми технологиями (фото-, видео-произведения).

Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана, Государственной академией художеств и Ассоциацией художников Азербайджана осуществила координацию процесса отбора на начальном этапе конкурса.

Стоит отметить, количество участников из Азербайджана составило 142, восемь из которых были отобраны жюри для регионального этапа конкурса. 22 февраля в Музейно-культурном комплексе пивной истории «Львиварня» (Львов, Украина) международным жюри будут отобраны финалисты, которые побороться за главные призы в столице Дании, Копенгагене, в мае текущего года.

В финале Portrait Now! 2019 участники будут бороться за международное признание и главный приз конкурса – 85 000 датских крон (22 000 манатов).

Имена финалистов от Азербайджана:

Вагиф Гусейнов

Закир Мехтиев

Эльгиз Гусейнов

Ильхам Мирзаев

Мустегил Балаев

Айнур Самедова

Замиг Рзаев

Сахиб Гусейнов

Кроме того, с целью поддержки талантливых азербайджанских художников, компания Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с партнерами проекта выбрала победителя в эко-номинации. Основным требованием к работам в эко-номинации было отражение экологической тематики в сюжете либо материалах, из которых был изготовлен портрет. Победителем в эко-номинации стала Кямаля Керриган, изготовившая портрет из отходных материалов.

Победителей определит международное жюри:

Кристофер Бейкер, директор, Шотландская национальная портретная галерея, Эдинбург, Шотландия

Сунь Хугуан, директор, Музей во Дворце принца Гонга, Пекин, Китай

Ван Йи, директор, Художественный музей Times Modern, Пекин, Китай

Михаил Овчинников, первый заместитель директора, Музей Фаберже, Санкт-Петербург, Россия

Олоф Кристин Сигурдардоттир, директор, Художественный музей Рейкьявика, Исландия

Генрик Вивель, критик-искусствовед, Дания

Люси Далсен, куратор, Национальная портретная галерея, Лондон

Метте Скоугард, директор, Национальный музей истории в замке Фредериксборг, Дания

Организатором конкурса неизменно выступает Фонд Carlsberg, который активно инвестирует в развитие культуры ещё с 1882 года. Тогда основатель компании пивовар Я.К. Якобсен открыл Национальный исторический музей в замке Фредериксборг. Чтобы заинтересовать общество в портретной живописи, музей с первых лет своего существования заказывал художникам портреты знаменитостей. Теперь же пришло время не только любоваться творчеством, но и оценивать его.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.