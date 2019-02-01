Гражданам Азербайджана будет проще использовать свои водительские права за границей

1 февраля 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданам Азербайджана будет проще использовать свои водительские права за границей.

В пятницу на пленарном заседании парламента Азербайджана были внесены поправки в соответствующее законодательство, которые предусматривают дублирование информации в водительских правах на английском языке.

Отметим, что Азербайджан является одной из почти 80 стран, которые присоединились к Венской конвенции о дорожном движении. Страны-участницы конвенции признают национальные водительские удостоверения друг друга без необходимости получать международные удостоверения.

Однако в настоящее время из-за наличия специальных букв (например, "ə", "ğ", "ö") граждане Азербайджана иногда сталкиваются со сложностями при использовании своих водительских прав за границей.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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