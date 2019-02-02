В Азербайджане увеличится число светофоров и пешеходных переходов

2 февраля 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, с учетом современных требований, будут уточнены критерии применения светофоров, и их количество увеличится. Об этом, как сообщает Trend, говорится в «Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы», утвержденной в соответствие с распоряжением главы государства от 27 декабря 2018 года.

В документе отмечается, что в 2019-2020 годах в стране будет проводиться постоянный мониторинг в этой сфере, и в соответствии с передовым международным опытом будет увеличено количество одноуровневых пешеходных переходов в населенных пунктах; в целях определения уровня обеспечения подземными и наземными пешеходными переходами участков автомобильных дорог республиканского значения, проходящих через населенные пункты, будет проведена полная проверка деятельности в этой области, и подготовлен полный отчет о результате проверки. На основе отчета будет подготовлен и утвержден план мероприятий по обеспечению подземными и надземными пешеходными переходами этих дорог, увеличится количество этих пешеходных переходов.

Также планируется проведение мер для обеспечения свободного передвижения на дорогах лиц с инвалидностью, адаптация автомобильных дорог, которые планируется спроектировать, построить и отремонтировать, для пользования лицами с инвалидностью.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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