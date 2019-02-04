У азербайджанского гимнаста Михаила Малкина очень большие шансы выиграть "золото" - тренер

4 февраля 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У азербайджанского гимнаста Михаила Малкина очень большие шансы выиграть золото на предстоящем Кубке мира по тамблингу (акробатической дорожке), сказал Trend главный тренер сборной страны по тамблингу Адиль Гусейнзаде.

«У Малкина очень большие шансы на победу и мы надеемся, что за две недели он достигнет полной спортивной формы», - сказал Гусейнзаде.

По мнению главного тренера, конкуренция среди участников будет сильной, а самым сильным соперником Малкина является спортсмен из России.

Далее, Гусейнзаде отметил, что гости испытывают восторг от созданных условий в Национальной арене гимнастики.

Напомним, что Михаил Малкин стал победителем XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в 2018 году.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку.

Ожидается, что в Кубке примут участие около 300 гимнастов из 31 страны.

На этом Кубке будут бороться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на Кубке в индивидуальной программе по прыжкам представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах по прыжкам среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

В 2019 и 2020 годах пройдут восемь Кубков мира по прыжкам на батуте, являющиеся квалификацией на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих Кубков.

В прошлом году в Баку проходил чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием представителей 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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