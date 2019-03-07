Минэкологии Азербайджана о запрете на использование питьевой водой в иных целях

7 марта 2019 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Питьевая вода не должна использоваться в технических целях, нельзя допускать растрату воды.

Об этом в четверг сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.

По ее словам, самый лучший способ экономии питьевой воды - это правильное ее использование населением.

Пресс-секретарь министерства считает, что необходимо запретить использование питьевой воды в других целях.

"Необходимо пресекать использования питьевой воды для мытья ковров, орошения хозяйства и т.п.. Одним из важных аспектов является изменение подхода к воде", - отметила Ибрагимова.

Ибрагимова также добавила, что для того, чтобы не столкнуться с нехваткой воды, необходимо экономно, эффективно ее использовать, и еще раз призвала всех экономить воду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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