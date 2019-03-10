Сегодня в Азербайджане завершается охотничий сезон

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается охотничий сезон 2018-2019 года. Об этом, как передает Trend, сообщил директор Департамента сохранения биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде

Ализаде отметил, что охотничий сезон 2018-2019 года был объявлен с 26 мая 2018 года.

По его словам, в конце мая будет объявлено начало охотничьего сезона 2019-2020 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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