Азербайджанские войска, участвующие в учениях, направлены в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)

11 марта 2019 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного назначения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Перегруппировка войск осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям их организации.

Все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

Отметим, что в понедельник начались широкомасштабные учения азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 10000 человек личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 15 марта.

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