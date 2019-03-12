В прошлом году в Азербайджане утонули 72 человека

12 марта 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники спасательных групп Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в 2018 году приняли участие в 1527 поисковых и аварийно-спасательных операциях, сообщает Trend.

В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев были спасены 1814 человек, включая 547 детей.

117 человек были спасены спасателями Государственной службы пожарной охраны.

Спасатели-водолазы спасли 211 человек. Тела 72 утонувших были извлечены и переданы по назначению.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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