Пассажиры экстренно севшего в Баку самолета вылетели в Москву

12 марта 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего накануне экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, вылетел в Москву, сообщили во вторник Trend в аэропорту.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек.

Сообщалось, что причина аварийной посадки - подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета. Однако, оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников правоохранительных органов Азербайджана, и состав специального назначения, используя технические, кинологические и другие средства, провели в самолете комплексную антитеррористическую проверку и не выявили взрывчатых веществ и устройств в самолете.

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