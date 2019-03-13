Азербайджанский депутат обеспокоен истощением родниковых вод

13 марта 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо регулировать использование родниковых вод.

Об этом в среду на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по аграрной политике сказал депутат парламента Айдын Гусейнов, сообщает Trend.

Гусейнов сказал, что жители проводят родниковую воду в свои дворы, что в итоге приводит к уменьшению количества воды, поступающей в долины, и порой к пересыханию родников.

"Это недопустимо, и посредством внесения изменений в соответствующий закон необходимо также учесть вопрос использования родниковых вод", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский производитель ПВХ дверей незначительно увеличит объемы экспорта на соседний рынок
Бизнес 15:06
Начальник Генштаба Азербайджана встретился с министром обороны Болгарии (ФОТО)
Политика 15:01
В Азербайджане необходимо повысить уровень квалификации учителей по информатике - замминистра
ИКТ 14:56
Ненефтяная промышленность в Азербайджане значительно выросла
Бизнес 14:43
Азербайджанская компания «AzVIRT» реализует дорожный проект в Кыргызстане
Бизнес 14:37
Азербайджанская нефть дорожает
Энергетика 14:21
Лента новостей
В Узбекистане создано 578 предприятий с участием иностранного капитала в 2019
Бизнес 15:18
В положении лёжа, из-под ковра…- Николай Зыков об уникальной азербайджанской традиции (ФОТО)
Интервью 15:18
Казахстан не смог выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 15:16
В Азербайджане обсудили итоги твининг-проекта в поддержку пенсионных реформ (ФОТО)
Финансы 15:13
Turkish Airlines прекращают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX
Бизнес 15:09
В Мозамбике не менее 66 человек погибли в результате наводнений
Другие страны 15:07
Азербайджанский производитель ПВХ дверей незначительно увеличит объемы экспорта на соседний рынок
Бизнес 15:06
Китайский производитель Haier выпустил в России 300-миллионный холодильник
Китай 15:04
Начальник Генштаба Азербайджана встретился с министром обороны Болгарии (ФОТО)
Политика 15:01