Азербайджанский депутат обеспокоен истощением родниковых вод

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо регулировать использование родниковых вод.

Об этом в среду на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по аграрной политике сказал депутат парламента Айдын Гусейнов, сообщает Trend.

Гусейнов сказал, что жители проводят родниковую воду в свои дворы, что в итоге приводит к уменьшению количества воды, поступающей в долины, и порой к пересыханию родников.

"Это недопустимо, и посредством внесения изменений в соответствующий закон необходимо также учесть вопрос использования родниковых вод", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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