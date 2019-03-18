В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению

18 марта 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом главы государства продолжается деятельность рабочей группы минтруда и социальной защиты населения Азербайджана по совершенствованию правил в сфере усыновления.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, в рамках этой работы разрабатывается проект новых «Правил усыновления детей, лишенных родительской опеки».

В проекте отражены правила передачи детей, лишенных родительской опеки, на воспитание в семье (усыновление, попечительство, опека или передача попечителям), а также, в случае отсутствия такой возможности, правила ведения единого электронного учета для размещения детей, лишенных родительской опеки, в предусмотренных для них учреждениях образования, воспитания, лечения, социальной защиты населения и других аналогичных учреждения.

В сфере усыновления будет осуществляться единый контроль.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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