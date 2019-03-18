Директор Института Академии наук Азербайджана о праздновании Новруз байрамы в стране (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одна из главных причин того, что праздник Новруз не забывается в Азербайджане – повторение каждый год его традиций.

Об этом в понедельник сказал Trend старший научный работник отдела обрядового фольклора Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии Атеш Ахмедли.

По его словам, 21 марта в 01:58 весна наступит не только в Азербайджане, но во всем Северном полушарии.

Ахмедли добавил, что празднование прихода весны в форме праздника Новруз создает оживление в жизни народа страны.

Ахмедли сказал, что праздник Новруз связан с жизнью тюркских народов, их прошлым.

«Этот праздник объединяет в себе все традиции тюркских народов. Поэтому во время праздника Новруз мы будто бы возвращаемся в прошлое. Все традиции праздника Новруз преследуют единственную цель - подготовить человека к первому дню года», - добавил доктор философии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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