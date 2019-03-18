Азербайджан стал лидером на Южном Кавказе по числу научных статей

18 марта 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал лидером на Южном Кавказе по числу научных статей, включенных в базу Web of Science®, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Азербайджан впервые поднялся на первое место на Южном Кавказе по количеству статей, включенных в 2018 году в научную платформу Web of Science®" компании Clarivate Analytics (прежнее название Thomson Reuters), являющейся самой крупной научно-аналитической информационной базой в мире. Согласно имеющейся до сегодняшнего дня информации, в научной базе Web of Science® в 2018 году было зарегистрировано по Азербайджану 1274 научно-исследовательских работ.

В настоящее время обеспечен доступ 40 вузов Азербайджана к платформе Web of Science®.

В течение 2014-2018 года общее количество статей азербайджанских статей, включенных в базу Web of Science®" выросло на 72 процента. Соответствующий показатель в этом периоде по вузам вырос в 2,1 раза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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