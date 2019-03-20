США приветствуют распоряжение о помиловании в Азербайджане

20 марта 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США приветствуют помилование более 400 заключенных в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане, передает Trend.

"Мы призываем Азербайджан в последующие месяцы предпринять дополнительные позитивные шаги в соответствии с международными обязательствами для защиты основных свобод своих граждан», - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Распоряжение распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

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