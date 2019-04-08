В ряде районов Азербайджана 14 апреля пройдут выпускные школьные экзамены

8 апреля 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ряде районов Азербайджана 14 апреля пройдут выпускные школьные экзамены, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

Выпускные экзамены по уровню полного общего образования (11 лет) пройдут для учащихся общеобразовательных школ, расположенных в районах и населенных пунктах Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Гёкгёль, Самух, Нафталан, Гёранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Гябяля, Лянкяран, Астара, Билясувар, Агсу, Зярдаб, Шамахы, Кюрдемир, Йевлах, Барда, Тертер, Имишлы, Саатлы, Сабирабад, Хачмаз, Шабран.

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускных экзаменах, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46 ,могут распечатать пропуск на экзамен.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане вскоре будут объявлены результаты экзаменов в медрезидентуру
Общество 09:59
В Баку пройдет экзамен TOEFL IBT
Общество 5 апреля 09:30
В Азербайджане начинается прием в медрезидентуру
Общество 1 апреля 20:01
В Азербайджане 7 апреля пройдет выпускной экзамен для одиннадцатиклассников
Общество 1 апреля 12:02
В вузы и колледжи Азербайджана заявления подали свыше 48 тыс. абитуриентов
Общество 1 апреля 11:28
В Азербайджане тестовый экзамен успешно сдали свыше 100 будущих налоговиков
Общество 30 марта 20:40
Лента новостей
Крупнейшая корпорация в Азербайджане о планах на ближайшие месяцы 2019 года
Бизнес 14:24
В Великобритании выдают новые загранпаспорта без символики ЕС
В мире 14:23
Минобороны: Армия Азербайджана сможет думать о мире только после освобождения земель от оккупации
Политика 14:19
Азербайджанские гимнастки привезли из Польши 5 медалей (ФОТО)
Общество 14:10
Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей
В мире 14:07
Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Бизнес 14:02
Кредитование регионов Азербайджана выросло
Финансы 13:59
В древнем некрополе в Геранбое обнаружены богатые образцы материальной культуры
Общество 13:50
"КТК-Казахстан" закупает кабель
Тендеры 13:43