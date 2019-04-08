На Площади флага в Баку прошел флешмоб (ФОТО)

8 апреля 2019 21:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По случаю достижения численности населения Азербайджана 10 миллионов человек, по инициативе молодежи страны в видных и символических местах в Баку были организованы массовые акции, флешмобы, сообщает в понедельник Trend.

Самая крупная такая акция прошла в Баку при поддержке министерства молодежи и спорта, а также министерства культуры с участием около тысячи человек.

Молодые люди сложили из себя цифру 10.000.000 на Площади флага, являющейся символом независимости страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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