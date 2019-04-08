В БГУ прошел IX Азербайджанский конкурс ораторского искусства на корейском языке (ФОТО)

8 апреля 2019 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел IX Азербайджанский конкурс ораторского искусства на корейском языке, передает Trend со ссылкой на сообщение университета.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг-оп, открывая конкурс, пожелали его участникам успехов.

Ректор отметил пересечение исторических корней Азербайджана и Кореи, входящей в двадцатку развитых государств мира, высокий уровень отношений между двумя странами. Касаясь сотрудничества с корейскими университетами, ректор подчеркнул, что новые идеи в этом направлении будут скоро реализованы.

Посол Ким Тонг-оп остановился на важности конкурса для развития корейского языка и высоко оценил потенциал каждого из 10 студентов, прошедших первый этап и ставших участниками конкурса.

На мероприятии преподаватель Нахчыванского государственного университета Ли Джин и преподаватель Азербайджанского технологического университета Ульвия Мамедова выступили с презентациями в связи с преподаванием корейского языка.

По итогам выступлений студентов первое место занял студент БГУ Новрузали Садыхлы, 2-е место заняла студентка БГУ Эмилия Исмайылзаде, 3-е место – студентка БГУ Айнура Аллахъярова. Победителям был вручен денежный приз соответственно в 500, 400 и 300 манатов, а всем участникам вручены сертификаты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пхеньян раскритиковал Сеул за начало развертывания новейших истребителей США
Другие страны 7 апреля 17:21
Определен лучший молодой оратор Азербайджана (ФОТО)
Социум 4 апреля 16:04
КНДР назвали военной провокацией совместные маневры береговой охраны США и Южной Кореи
Другие страны 2 апреля 07:10
КНДР раскритиковала проведение Республикой Корея военных учений
Другие страны 20 марта 06:56
Пропала отправившаяся в Турцию студентка бакинского вуза
Происшествия 16 марта 12:14
Азербайджанские ораторы предсказали будущее (ФОТО)
Социум 15 марта 13:30
Лента новостей
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Европа 23:45
На севере Австралии обнаружили неизвестную ученым колонию акул-нянек
В мире 23:33
Помпео: нападение Ирана на силы США на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий
США 23:24
Взрыв в Афганистане, погибли американские военные
Другие страны 23:13
В результате обстрела боевиков в Сирии погибли четверо мирных жителей
Арабские страны 23:10
В Азербайджане выдача разрешений на строительство будет полностью осуществляться онлайн
Бизнес 23:10
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Турции в сфере ВТС
Россия 22:43
США объявят иранский КСИР террористической организацией (Обновлено)
США 22:27
Повар из Кении намерена провести у плиты 75 часов
В мире 22:17