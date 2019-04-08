В БГУ прошел IX Азербайджанский конкурс ораторского искусства на корейском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошел IX Азербайджанский конкурс ораторского искусства на корейском языке, передает Trend со ссылкой на сообщение университета.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг-оп, открывая конкурс, пожелали его участникам успехов.

Ректор отметил пересечение исторических корней Азербайджана и Кореи, входящей в двадцатку развитых государств мира, высокий уровень отношений между двумя странами. Касаясь сотрудничества с корейскими университетами, ректор подчеркнул, что новые идеи в этом направлении будут скоро реализованы.

Посол Ким Тонг-оп остановился на важности конкурса для развития корейского языка и высоко оценил потенциал каждого из 10 студентов, прошедших первый этап и ставших участниками конкурса.

На мероприятии преподаватель Нахчыванского государственного университета Ли Джин и преподаватель Азербайджанского технологического университета Ульвия Мамедова выступили с презентациями в связи с преподаванием корейского языка.

По итогам выступлений студентов первое место занял студент БГУ Новрузали Садыхлы, 2-е место заняла студентка БГУ Эмилия Исмайылзаде, 3-е место – студентка БГУ Айнура Аллахъярова. Победителям был вручен денежный приз соответственно в 500, 400 и 300 манатов, а всем участникам вручены сертификаты.

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