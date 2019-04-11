В Баку идет масштабная реконструкция улиц и дорог (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершены ремонтно-строительные работы на площади более 15 тысяч квадратных метров, четырех улиц Гарадгского района общей протяженностью 2, 2 километра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, речь идет о территориях в поселке Мушфигабад «1-й массив А» и «1-й массив Б» протяженностью 1,2 километра, «2-й массив» - протяженностью 600 метров, а также улице Сеймура Оруджева в поселке Локбатан протяженностью 600 метров.

Ремонт и реконструкция продолжаются в Мушфигабаде на улице 28 мая, Локбатане - на улицах Низами и Мусеви. Также в соответствии с графиком планируются аналогичные работы на других улицах и дорогах в поселках Локбатан, Коргёз и Гобустан Гарадагского района. Общая территория планируемых работ составляет 30 тысяч квадратных метров.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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