Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

Арпадараи отметила, что Гран при Азербайджана Формулы 1 – проект, вносящий вклад в экономику Азербайджана.

Она напомнила, что Формула 1 имеет 500-миллионную аудиторию. «Прошлогоднюю гонку в Баку в прямом эфире смотрели 83 миллиона человек. Это очень большая цифра», - сказала завотделом структуры.

Арпадараи подчеркнула, что гонки Формулы 1 популяризируют страну. «С другой стороны, это соревнование означает непосредственно или косвенно поступающие доходы. Мы обратились к компании "PwC" для проведения исследований, и, согласно данным, общая сумма доходов, полученных страной от Гран при 2016 и 2017 годов, составила 277 миллионов долларов», - сказала она.

Завотделом маркетинга и коммуникаций добавила, что в продажах билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год наблюдается 30-процентный рост. «Продажи билетов успешно продолжаются. По приобретению билетов на первом и втором местах представители России и Великобритании. В прошлом году билеты купили представители 78 стран. Добавлю, что, как сообщили в Группе Формулы 1, 76 процентов зрителей остались очень довольны Гран при, проведенным в Баку», - сказала Арпадараи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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