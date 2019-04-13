Азербайджанский борец греко-римского стиля победил армянского соперника

БАКУ /Trend/ - Подходит к концу чемпионат Европы по борьбе, проводимый в столице Румынии – Бухаресте.

Сегодня выступают спортсмены в греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 67, 72, 82 и 97 кг, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

В первой встрече Кямран Мамедов одолел борца из Дании.

Дебютирующий среди взрослых в чемпионате Ульви Ганизаде в классификационном туре с большим преимуществом одержал победу над молдавским борцом.

Первый бой Орхана Нуриева, начавшего выступление с 1/8 финала, был принципиальным. На встрече с троекратным бронзовым медалистом чемпионата Европы Артуром Шахиняном азербайджанский борец одержал блестящую победу со счетом 3:0, выйдя в следующий этап ЧЕ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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