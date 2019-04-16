Азербайджанские спортсмены вернулись с чемпионата мира по фехтованию в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанские спортсмены, принимавшие участие в первенстве мира среди юниоров и кадетов в польской Торуни вернулись на родину, сообщает во вторник Trend.

Как сказал в Международном аэропорту Гейдара Алиева журналистам Руслан Гасанов, завоевавший бронзовую медаль в молодёжном первенстве мира, первую за историю независимости страны, для него такой результат был неожиданным. "Я даже не осознавал, что именно произошло в полуфинале. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в мою победу. Мои самые сложные бои были в 1/16 финала, и встречи с румынскими и венгерскими фехтовальщиками до полуфинала. Моя будущая цель - улучшить мой результат. Жду Чемпионата Европы по фехтованию в возрасте до 23 лет. Я очень надеюсь хорошо выступить на нём", - сказал Гасанов.

Своими впечатлениями поделился также главный тренер сборной Чингиз Мустафаев: «Мы шли к такому результату. Впереди будет больше побед. Бронзовая медаль Руслана на первенстве мира – это заслуга не только спортсмена и тренеров, но победа всех нас. Эта победа является результатом нашей командной работы».

Генеральный секретарь Федерации фехтования Азербайджана Васиф Мамедов выразил надежду, что эти успехи будут устойчивыми: «Мы поставили перед Федерацией большие цели. Наш путь трудный и сложный, но он почетный. Мы верим, что результат Руслана станет традицией ».

Напомним, что 6-14 апреля Азербайджан был представлен 6 спортсменами на первенстве мира среди юниоров и кадетов, проходившем в г. Торунь, Польша.

Руслан Гасанов, бронзовый призёр первенства мира среди юниоров уступил в полуфинальной встрече чемпиону турнира Артуру Филипу.

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