Акционеры дали обличительные показания против бывшего депутата Гусейна Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде прошло заседание по делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, его матери Зейнаб Абдуллаевой, Габиба Ибрагимова, Халида Алиева, Намига Бабаева, Интигама Сулейманова, Парвиза Кязимова, Заура Гулиева и Назима Алиева, обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана,

Как сообщает в четверг Trend, на очередном заседании, прошедшем под председательством судьи Габиба Гусейнова, были опрошены пострадавшие и свидетели.

Так, выступавшие в качестве пострадавших Музаффар Исмайлов, Кенуль Дарьябариджавад и Расмия Абдуллаева сообщили, что являясь акционерами ОАО "Араз Иншаат", они, тем не менее, не получали дивидендов от сдачи административного здания общества в аренду.

Отметим, что в ходе следствия пострадавшие сообщили, что ОАО "Араз Иншаат" фактически принадлежит Гусейну Абдуллаеву.

Свидетель Джанбулат Кальяев заявил на суде, что узнав из новостных сайтов о том, что мать Гусейна Абдуллаева Зейнаб, которая вела всю документацию по имуществу и проектам сына, оказалась вместе с ним за рубежом, очень удивился, как ей это удалось, так, как знал, что ранее ее дважды возвращали из аэропорта. Кальяев также сообщил, что в 2005 году перед парламентскими выборами Гусейн Абдуллаев распорядился переписать свое имущество на имена других людей, что подтвердил в своих показаниях другой свидетель - Ильгар Мустафаев.

По словам свидетеля Имрана Мамедова, он купил за наличные - 2,16 миллиона манатов - нежилую площадь в многоэтажном здании, построенном ООО "Araz İNC".

В ходе слушаний было установлено, что Имран Мамедов работал с братом обвиняемого Азером Абдуллаевым.

По свидетельским показаниям другого участника процесса - Захида Гусейнова, весной 2005 года он был назначен директором ООО "Araz INC", осуществлявшего строительство многоэтажного жилого здания. В документе о своем назначении он обнаружил, что документ подписан Зейнаб Абдуллаевой в качестве учредителя. Строительство, по его словам, велось без надлежащего разрешения. Свидетель сообщил также, что строительство осуществлялось под личным контролем Гусейна Абдуллаева.

Свидетель Садагат Джалилова, которая работала в прошлом бухгалтером в ОАО "Араз Иншаат", сообщила, что после 2004 года исполнительным директором общества был назначен некий Намиг Бабаев, а после 2011 года акционерам не выплачивались дивиденды.

Отметим, что из материалов следствия стало известно, что 99,03 процентаакций ОАО "Араз Иншаат" принадлежат Зейнаб Абдуллаевой. Что касается ООО "Araz INC", несмотря на то, что его учредителем является отец Гусейна Абдуллаева Аббас Абдулаев, но фактически обществом управлял сам экс-депутат.

Помимо этого, в ходе процесса в качестве свидетелей дали показания Парвиз Алияров, Гафар Рзаев, Азер Сеидов, Абиль Джанбахшиев и др.

Очередное заседание суда назначено на 23 апреля.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.